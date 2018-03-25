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الأحد 25/مارس/2018 - 09:50 م

غدًا.. انطلاق فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مسقط - حسين إسماعيل
dostor.org/2102515

تنطلق غدا فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر ٢٠١٨ وتنظمه الجمعية العمانية للسينما ويستمر حتى ٣١ مارس الجاري، بدعم من وزارة السياحة ومطارات عمان وشركاء عروض الأفلام فوكس سينما وسينما لونار.

ويرعى حفل افتتاح المهرجان عبدالعزيز بن محمد الرواس، مستشار سلطان عمان للشئون الثقافية، بالقاعة العامة بالهيئة العامة للطيران المدني.

ويحمل شعار مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دروته العاشرة عنوان «السينما تجمعنا» وسط حضور نخبة من نجوم الفن والسينما من داخل وخارج السلطنة، إيمانا بأهمية السينما كرسالة إنسانية خالدة تصل لكل الشعوب بلغة واحدة لا تحدها أي حدود أو سلطة، حيث تجمع كل الفنون في شاشتها.

وسيكرم المهرجان عددا من النجوم والفنانين وداعمي السينما منهم النجم السوري غسان مسعود، والمخرج الإيراني داريوش مهرجوئي، والبروفيسور عبدالحق المنطرش، رئيس مهرجان الرباط الدولي للسينما المؤلف رئيس الفدرالية المغربية للمهرجانات الدولية السينمائية، ومانيشا كويراﻻ ممثلة بوليوود، والنجمة الجزائرية شافية بوذراع، والمخرج المصري علي بدر خان، والإعلامية المصرية بوسي شلبي، والنجمة العمانية فخرية بنت خميس العجمي، والإعلامي حسن بن سالم الفارسي.

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