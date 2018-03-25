أبحاث جديدة تكشف نقل تأثير المخدرات عن طريق المصافحة

لا يتوقف تأثير العقاقير المخدرة على المتعاطين بشكل مباشر فقط، لكنها تؤثر أيضًا على الذين يتعرضون لها بطريقة غير مباشرة.



ووجد علماء يقومون باختبارات جديدة لمعرفة تأثير المخدرات على متعاطيها، تمكنوا من خلال تحليل حساس للتركيب الكيميائي للعرق من معرفة الفرق بين أولئك الذين تعرضوا مباشرة للهيروين والكوكايين والأشخاص الذين تعرضوا لها بشكل غير مباشر حيث وجدوا أن واحدا أو أكثر من بين 10 أشخاص لديهم آثار الدرجة الأولى من الصنف الدوائي أو المخدر على أصابعهم.



قالت الدكتورة ميلاني بيلي، الخبيرة في تحليل الطب الشرعي بجامعة Surrey، إن الكوكايين ملوث بيئي شائع جدًا، ومن المعروف جيدًا أنه موجود في العديد من الأوراق المصرفية ومع ذلك فوجئنا بالكشف عنه في العديد من عينات بصمات الأصابع".



وحلّلت الدكتورة بيلي وزملاؤها بصمات 50 متطوعًا لم يتعاطوا المخدرات، و15 شخصًا من المتعاطين، زعموا أنهم تناولوا الهيروين أو الكوكايين في الساعات الأربع والعشرين السابقة للتحليل.



ووجد العلماء أن 13% من بصمات أصابع غير المتعاطين عليها آثار الدرجة الأولى من المخدرات ويأمل العلماء أن يُستخدم اكتشافهم الجديد كطريقة بديلة لاختبار المخدر.



وتمكن العلماء من التمييز بين المستوى "الطبيعي" للتلوث البيئي والمستوى الناتج عن الاستخدام الفعلي للمخدرات. وأثبتت هذه التقنية فعاليتها حتى بعد أن غسل الناس أيديهم. كما قاسوا ما إذا كان يمكن نقل بقايا المخدرات عن طريق المصافحة وذلك من خلال الطلب من المشاركين في الدراسة، الذين لم يتعرضوا للعقاقير، مصافحة أيدي متعاطي المخدرات.



ووجد العلماء أنه في حين أن الكوكايين والهيروين ينتقلان عن طريق المصافحة، إلا أن الطريقة الجديدة سمحت لهم بفهم الفرق بين أولئك الذين تعاطوا المخدرات مقارنة بغيرهم.



يذكر أنه تم تمويل الدراسة، التي نُشرت في مجلة Clinical Chemistry جزئيًا من قبل شركة، Intelligent Fingerprinting، التي طورت أول نظام لفحص المخدرات في العالم يعتمد على بصمات الأصابع.