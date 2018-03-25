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الأحد 25/مارس/2018 - 09:40 م

محافظ البحيرة تشيد بجهود الأمن في الكشف عن مرتكبي حادث الإسكندرية

نادية عبده محافظ
نادية عبده محافظ البحيرة
الدستور
dostor.org/2102500

أعربت نادية عبده، محافظ البحيرة، عن ثقتها الغالية فى رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب، مشيدة بجهود قطاع الأمن الوطنى بالبحيرة ومديرية أمن البحيرة فى الكشف عن مرتكبى حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية، والقبض على المتهمين فى أقل من 24 ساعة على وقوع الحادث.

وقالت عبده إن الواقعة تبعث برسالة أمان لكل المواطنين، قبل ساعات من إجراء العرس الانتخابى، مما يؤكد يقظة رجال الداخلية وسيطرتهم لبسط الأمن وحماية المواطنين من قوى الظلام التى تحاول عرقلة الإصلاحات التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبث الطمأنينة للناخبين للنزول إلى صناديق الاقتراع غدا.

وحثت محافظ البحيرة المواطنين على المشاركة الإيجابية، قائلة: "إن المشاركة هى أبلغ رد على هؤلاء المخربين، الذين لن ينالوا من أمن واستقرار الوطن".

أمكن تحديد هوية 3 منهم وهم كل من الإرهابيين الإخوانيين "إمام فتحى إمام خريبة، محمود محمد حسن عبدالحميد مبروك، أحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة" والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم "1074 -2017 حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" وعُثر بحوزتهم على "4" بنادق آلية، و"4" خزائن، وبندقية خرطوش، وكمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات متفجرة.

كانت معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن مسئولية البؤرة الإخوانية بقيادة الإخوانى باسم محمد إبراهيم جاد (هارب بإحدى الدول العربية) عن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 24 مارس الجارى، كما كشفت المعلومات عن اضطلاع الهارب المذكور بتاريخ 17 يناير 2017 بشراء السيارة المستخدمة فى الحادث، وتبين أنها ماركة (ميتسوبيشى لانسر – فضى اللون – تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكى الإسكندرية وأن صحة رقمها س. ج. ج 2832) من أحد المعارض بالإسكندرية باسم إحدى السيدات بدعوى أنها زوجته وتكليفه لعناصر تلك البؤرة بتفخيخها من خلال زرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بُعد حال مرور سيارة اللواء مدير الأمن، إضافة إلى تلقى عناصر تلك البؤرة عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات المهمة والمواقع الحيوية بمحافظات "الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ"، بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم فى مؤسسات الدولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات، وجارٍ ملاحقة عناصر البؤرة الإخوانية الإرهابية الهاربة.

ووجّهت أجهزة الداخلية ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية "حركة حسم" وتمكنت فى زمن قياسى من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة، فجر اليوم، وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها، ما أسفر عن مصرع 6 منهم.

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