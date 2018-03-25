ريم هلال تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان

أعربت الفنانة ريم هلال عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على مسلسل «البيت الكبير».



وقالت ريم في تصريحات لها اليوم: «النجاح الكبير جعلني أفكر في اختياراتي هذه الفترة، ولن أقبل بدور أقل مما قدمته، ورفضت بالفعل المشاركة بالعديد من المسلسلات في رمضان المقبل».



وتجسد ريم شخصية «شهد» فتاة عاقلة تعمل بالمحاماة، تحاول البحث مع شقيقاتها عن حقها في ميراث والدها، لكنها تصر على اللجوء للقانون؛ للوصول إلى هدفها.



«البيت الكبير» بطولة منذر رياحنة، طارق صبري، ريم هلال، لوسي، لقاء سويدان، سوسن بدر، أحمد بدير، وعدد كبير من النجوم الشباب.