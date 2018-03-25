مشروب مجاني للمشاركين في انتخابات الرئاسة بالغردقة

قرّر محمد الشربيني، صاحب كافيه شرم الشيخ بشارع المدارس وسط مدينة الغردقة، توزيع مشروب مجاني لكل مَن يشارك في الانتخابات الرئاسية؛ تشجيعًا منه على مشاركة أهالي الغردقة في الانتخابات الرئاسية.



وقال الشربيني لـ"الدستور" إنه قرر توزيع هذا المشروب حرصًا منه على تفعيل المشاركة، خاصة أن المدينة سياحية ويأمل في زيادة المشاركة وبسط الاستقرار حتى تعود السياحة إلى سابق عهدها في المدينة السياحية التي تعاني من تراجع السياحة عقب تعليق الرحلات السياحية.



وأضاف صاحب الكافيه أن فترة تولّي الرئيس الولاية الأولى لحكم مصر أصبحت الحياة أكثر استقرارًا، ولذلك قرر توزيع المشروب عقب التصويت ووضع الإصبع في الحبر الفسفوري حبًا في مصر‏.