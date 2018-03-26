القاهرة : الإثنين 26 مارس 2018
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الإثنين 26/مارس/2018 - 02:28 ص

«الزراعة»: انطلاق موسم حصاد القمح الشهر المقبل

الدكتور حامد عبد
الدكتور حامد عبد الدايم
عبد الناصر محمد
dostor.org/2102495

أكد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الحصر النهائي والرسمي لمساحات القمح التي تم زراعتها هذا العام على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات بلغت 3 ملايين و262 ألف فدان كأخر حصر وأن المحصول قارب على الحصاد، ومن المقرر أن يبدء موسم الحصاد خلال شهر إبريل المقبل.

وقال "عبدالدايم"، في تصريح لـ"الدستور"، إن وزارة الزراعه تقوم حاليًا بتقديم الخدمات الإرشادية حول أفضل السبل لطرق حصاد القمح في المحافظات؛ للحد من الفاقد في المحصول مع توفير الشون والصوامع للتشوين من خلال وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.

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