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الأحد 25/مارس/2018 - 09:28 م

كل ما تريد معرفته عن «الاكتناز القهري»

الاكتناز القهري
الاكتناز القهري
رانا رمضان
dostor.org/2102492

«الاكتناز القهري».. عبارة عن صعوبة في التخلي عن الممتلكات، نتيجة لوجود حاجة ملحّة للارتباط بهم ويتعرض الشخص المصاب بالاكتناز القهري للتوتر عند مجرد التفكير فى التخلص من الأشياء التى يحتفظ بها مهما كانت قيمتها أو حجمها.

وبحسب موقع ميديكال ديلي الطبي، فإن أعراض الإصابة بمرض الاكتناز القهري للتجميع المفرط لأغراض غير ضرورية، ولا يوجد مكان لها وصعوبة فى التخلى عن الأغراض أو التخلص منها مهما كانت قيمتها والشعور بالحاجة للاحتفاظ بالأغراض، والشعور بالغضب عند التفكير فى إمكانية التخلص منها، وتراكم الفوضى فى الغرف لدرجة تجعل هذه الغرف غير قابلة للاستخدام ووجود ميل نحو عدم الدقة، وتجنب الآخرين، ومشاكل مع التخطيط والتنظيم والخطط المستقبلية.

ويحذر الأطباء من تجاهل أعراض الاكتناز القهري، فمن مضاعفاته زيادة نسبة السقوط والإصابة بجرح أو الاحتجاز نتيجة سقوط بعض الأغراض وصراعات داخل العائلة والوحدة والعزلة الاجتماعية ووجود أوضاع غير صحية تهدد الصحة، وخطر حدوث حريق وضعف فى تأدية الوظيفة ومشاكل قانونية مثل الطرد من المنزل.

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