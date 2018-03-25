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الأحد 25/مارس/2018 - 09:22 م

المنوفية تحرز 10 ميداليات في اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات

فريق جامعة المنوفية
فريق جامعة المنوفية لذوي الإحتياجات الخاصة
المنوفية - عاشور أبو سالم:
dostor.org/2102490

حصد فريق جامعة المنوفية لذوي الاحتياجات الخاصة على 10 ميداليات متنوعة في اللقاء الرياضي لطلاب وطالبات الجامعات المصرية الذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بمشاركة 21 جامعة بإجمالي 500 مشارك.

وصرح محمود حافظ مشرف فريق ذوي الإحتياجات الخاصة بأن الطالب ياسر محمد البلشي كلية التجارة حصل على ميداليتين ذهبيتين في السباحة في سباق 50 متر حرة و50 متر ظهر وحصل الطالب أحمد صبحي عبد النبي كليه الآداب على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو أرجل سليمة، وحصل الطالب عمرو هشام العناني على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال وزن 80 كيلو.

وحقق الطالب إسلام جلال الزيات كلية التجارة الميدالية الفضية والطالب محمد مجدي سعد الميدالية البرونزية في ألعاب القوى سباق دفع الجله جلوس والطالب عبدالرحمن جمال عبده كلية الحقوق الميدالية الفضية في ألعاب القوى سباق دفع الجلة مكفوفين والطالبة هند سمير السيد كلية الحقوق حققت الميدالية البرونزية في رفع الأثقال وزن 40 كيلو والطالبة إلهام عبده عبدالعزيز كلية التربية النوعية بأشمون دراسات عليا الميدالية الفضية في تنس الطاولة وقوف.

كما حصلت جامعة المنوفية على الميدالية البرونزية في خماسي كرة القدم وبهذا يكون عدد الميداليات (2) ذهب و(3) فضة و(5) برونز.

وقال جمال إسماعيل، مدير النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، إن ما تحقق من إنجاز أمر غير مسبوق لفريق جامعة المنوفية لذوي القدرات الخاصة الذي أثبت أن الإعاقة منحة وليس محنة.

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