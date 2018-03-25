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الأحد 25/مارس/2018 - 09:13 م

شباب يطوفون شوارع مغاغة بحثًا عن عروس

شباب يطوفون شوارع
المنيا نجلاء فتحي
dostor.org/2102479

في سابقة هي الأولى من نوعها تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لشابين في مقتبل العمر يحملان لافتات مدونا عليها عبارة "أنا عايز عروسة" بأحد شوارع مدينة مغاغة شمال المنيا.

وما بين رفض وقبول لتلك الواقعة، علّق عدد من مستخدمي مواقع التواصل أن ذلك جراء حالة الغلاء وتكاليف الزواج بدأ الشباب يبحثون عن الزواج بعيدا عن المغالاة، فيما يرى البعض الآخر أن الشباب فقط يريدون الشهرة عبر شاشات التلفاز، مبررين ذلك أن مَن يريد الزواج فهناك شروط لاختيار الزوجة المناسبة لكن ليست بهذه الطريقة.

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