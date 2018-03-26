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الإثنين 26/مارس/2018 - 06:50 ص

«البحوث الإسلامية»: الإضرار بالبيئة غير جائز شرعًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2102453

أفاد مجمع البحوث الإسلامية بأن الإسـلام أوجب على المسلم أن يحافظ على نقاء بيئته وسـلامتها على الحالة التي خلقها الله عليها، خاصة عناصر الحياة الأساسية، وهى الماء والهواء والغذاء، ونهى الله تعالى كل من يفسد على نفسه أو على غيره بيئتهم.

واستشهد المجمع بقول الله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ }، وقال سبحانه: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}، وقال تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.

وأضاف في فتوي له: «لقد نهى النبى -صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء الراكد بقوله. صلى الله عليه وسلم (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة)، (الدائم معناه الراكد) لهذا أوجب الإسلام المحافظة على الماء خاليا نقيا من أي ما يمكن أن يصيبه بالتلوث (خاصةً إصابته بالمواد الكيماوية والملوثات الأخرى والمخلفات الصـناعية ومخلفات المنازل والمطاعم والوحدات الخدمية ومخلفات الصرف الصحي)، لأن الناس شركاء فى الماء والهواء فقد ورد فى الأثر (النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ويؤيده ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم (ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار).

ومن هنا كان الإفساد البيئي من أقبح أنواع الإفساد في الأرض وأشدها ضررًا والقاعدة الفقهية تقول (لا ضرر ولا ضرار)، أخذا من حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه عبادة بن الصامت (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة فى سننه فالإضرار بالبيئة والإنسان بأي نوع من أنواعه لا يجوز لا شرعا.

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