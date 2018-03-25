القاهرة : الأحد 25 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
05:23 ص

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟
01:14 ص

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين
12:51 ص

حقيقة استقالة حاتم زكريا من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين
12:24 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى
12:04 ص

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا
11:35 م

مدحت الشريف يكشف موعد افتتاح قصر البارون أمام السياحة
08:09 م

القوى العاملة: 95 وظيفة برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه
08:02 م

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار
07:10 م

«أرنولد شوارزنيجر» يقترح رئيسًا بديلًا لترامب
08:12 م

«الوطنية للانتخابات» تكشف ضوابط ومحظورات التصويت
08:22 م

إدراج «الإخوان» إرهابية أولى مهام المستشار الجديد للأمن القومى الأمريكى
اقتصاد
الأحد 25/مارس/2018 - 12:29 م

مؤشرات البورصة تقلص خسائرها بمنتصف التعاملات

البورصة
البورصة
اكرم عمران
dostor.org/2101777

قلصت مؤشرات البورصة من خسائرها لدى منتصف تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء قوية للمستثمرين الأجانب، وبعض من العرب والمصريين، على أسهم منتقاة.

وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق «إى جى إكس 30» نحو 123 نقطة فقط، مقابل 149 نقطة بمستهل التعاملات، بنسبة تراجع بلغت 72. 0%، ليسجل مستوى 16941 نقطة، كما قلص المؤشر الثانوى «إى جى إكس 70» من خسائره الصباحية ليخسر نحو 1.12 نقطة بالمنتصف، ويسجل مستوى 877 نقطة، فى الوقت الذى استرد فيه المؤشر الأوسع نطاقا «إى جى إكس 100» نحو نقطتين من خسائره، ليفقد 16 نقطة بالمنتصف، ويصل إلى مستوى 2235 نقطة.

موضوعات متعلقة

مبيعات العرب والأجانب تدفع البورصة لتقليص مكاسبها عند الإغلاق

مبيعات المؤسسات تدفع مؤشرات البورصة للتباين بالمنتصف

البورصة تربح 1.8 مليار جنيه بدافع من مشتريات العرب

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ 6 أيام

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

منذ شهر

توقعات باستمرار التحركات العرضية لمؤشرات البورصة

الآن

أسعار الذهب اليوم.. وعيار «21» بـ655 جنيهًا

اليوم.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق

بالصور.. قصة الفتاة الحسناء التى طلبت الزواج من «صلاح»

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟

الأكثر قراءة

أول تعليق من «أون سبورت» على «فيديو الألفاظ الخارجة»

«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

مُنفذ حكم الإعدام بحق صدام حسين يكشف كواليس الليلة الأخيرة

كمال درويش يفضح شبكة تربيطات خالد عبدالعزيز: الفهلوة منهجه

ألبومات الصور

بالصور.. أجرأ إطلالات «روز» عارضة الأزياء السعودية

بالصور.. طائرة منتخب مصر تصل مطار هيثرو

بالصور.. الإسماعيلية تستعد للانتخابات الرئاسية بـ222 لجنة

بالصور.. «مصر العطاء» تسلّم 120 سماعة طبية لضعاف السمع بسوهاج

نجم الساعة

الدستور ترصد الاستعدادات النهائية للحكومة قبل ساعات من بدء الماراثون الرئاسى

الأكثر قراءة

أول تعليق من «أون سبورت» على «فيديو الألفاظ الخارجة»

«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

مُنفذ حكم الإعدام بحق صدام حسين يكشف كواليس الليلة الأخيرة

كمال درويش يفضح شبكة تربيطات خالد عبدالعزيز: الفهلوة منهجه

كشكول

طلاب بـ"تجارة حلوان" يشكون من نسبة الرسوب فى مادة.. والجامعة: غير صحيح ونسبة النجاح أكثر من 83%

جامعة القاهرة تشارك بمشروعات بحثية واختراعات بمؤتمر "إطلاق طاقات المصريين"

بالصور.. رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية

جامعة المنوفية تعقد لجنة لاختيار عميد كلية الآداب

رئيس جامعة حلوان ينعي ضحايا العمليات الإرهابية بالإسكندرية

الأمصار

الرئيس المصري يمنح «قطان» وشاح النيل

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

طائرة إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

«داعش» يعلن مسؤوليته عن انفجار في أفغانستان

غدا.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية

منوعات

بريطانيون يبتكرون طريقة جديدة لعلاج الجنود المصابين

رحاب هاني تكتب: هو الحب إيه؟

بالصور.. قصة الفتاة الحسناء التى طلبت الزواج من «صلاح»

ولاد الكار

نقيب الصحفيين ينفى وجود أزمة مع «حاتم زكريا»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك