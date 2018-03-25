مؤشرات البورصة تقلص خسائرها بمنتصف التعاملات

قلصت مؤشرات البورصة من خسائرها لدى منتصف تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء قوية للمستثمرين الأجانب، وبعض من العرب والمصريين، على أسهم منتقاة.



وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق «إى جى إكس 30» نحو 123 نقطة فقط، مقابل 149 نقطة بمستهل التعاملات، بنسبة تراجع بلغت 72. 0%، ليسجل مستوى 16941 نقطة، كما قلص المؤشر الثانوى «إى جى إكس 70» من خسائره الصباحية ليخسر نحو 1.12 نقطة بالمنتصف، ويسجل مستوى 877 نقطة، فى الوقت الذى استرد فيه المؤشر الأوسع نطاقا «إى جى إكس 100» نحو نقطتين من خسائره، ليفقد 16 نقطة بالمنتصف، ويصل إلى مستوى 2235 نقطة.