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عالم
الأحد 25/مارس/2018 - 12:29 م

قتلى الغارة الأمريكية بليبيا قُطعت رءوسهم لإخفاء نبأ قتلهم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2101776

كشف أحمد بركة، رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة الليبية، عن أن قتلى الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية، أمس السبت، على مدينة «أوباري» بجنوب ليبيا، قطعت رءوسهم من قِبل أفراد ذوي بشرة بيضاء وملتحين، مرجحًا أن يكون القتلى قادة بارزين في تنظيم القاعدة.

وقال بركة، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية: «إن غارة القوات الأمريكية على أوباري، أدت إلى مقتل 3 أشخاص، وقطع أفراد من ذوي بشرة بيضاء وملتحين رءوس القتلى الثلاثة، تاركين الجثث لإخفاء نبأ قتلهم».

وأوضح بركة أن هذه المعلومات وصلته من مديرية أمن أوباري، مرجحًا أن يكون القتلى قادة بارزين بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، مشيرًا، حسب بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، إلى أن الحي الذي جرى استهدافه يشهد تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من دول الجوار الإفريقية.

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