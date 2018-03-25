حاتم ربيع: رفع قيمة جائزة «شباب المترجمين» لـ10 آلاف جنيه

رفع الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، قيمة جائزة مسابقة شباب المترجمين لترجمة القصة القصيرة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.



وأوضح «ربيع» أن قيمة الجائزة الأولى للمسابقة ستكون 5000 بدلًا من 1000 جنيه، والجائزة الثانية 3000 جنيه بدلًا من 750 جنيها، بينما ستبلغ الجائزة الثالثة 2000 جنيه بدلًا من 500 جنيه.



وتتضمن شروط المسابقة ألا تقل القصة عن عشر صفحات ولا تزيد على عشرين صفحة، ولم يسبق ترجمة القصة من قبل، ويتم إرفاق النص الأصلى لها وتحديد الناشر، وألا تزيد سن المتسابق على 30 عامًا فى تاريخ التقدم للمسابقة.



وتشمل الأوراق المطلوبة نبذة مختصرة من السيرة الذاتية للمترجم، بالإضافة إلى صورة الرقم القومى للبحوث، وتقديم 5 نسخ من النص المترجم، وتسلم الأعمال المترجمة فى موعد غايته الأحد الموافق 15 أبريل المقبل.