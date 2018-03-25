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الأحد 25/مارس/2018 - 12:26 م

العاهل البحريني يؤكد لـ«السيسى» وقوفه بجانب مصر ضد الإرهاب

العاهل البحريني
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أ ش أ
dostor.org/2101771

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية أمس.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن العاهل البحريني أعرب - في برقيته - عن إدانته الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، وأكد وقوف المملكة وتضامنها مع مصر في جهودها في الحرب على الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وفى سياق متصل، بعث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ببرقية عزاء مماثلة إلى الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الذي وقع بالإسكندرية أمس.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية، مبتهلا من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث رئيس الوزراء البحريني ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

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