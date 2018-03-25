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الثقافة
الأحد 25/مارس/2018 - 12:25 م

بعد تعطلها لمدة عام.. «عواض»: جار اختيار الـ43 درجة المعلنة

أحمد عواض
أحمد عواض
جمال عاشور
dostor.org/2101764

قرابة العام مضت على إعلان وزارة الثقافة عن 46 وظيفة قيادية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقدم إليها العديد من الراغبين في الحصول على الدرجة من داخل الهيئة وخارجها، إلا أن حلمي النمنم، وزير الثقافة آنذاك، ولجنة الاختيار لم يبتا في الأمر، وظلت معلقة حتى الآن.

وعقب تولي الدكتورة إيناس عبد الدايم حقيبة الوزارة، خلفًا لـ«النمنم»، حرصت على الانتهاء من كافة الملفات المعطلة، وكلفت الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعمل على ذلك، وهو ما فعله «عواض»، وبدأ في تشكيل لجنة لاختيار من يشغل الـ46 درجة من بين المتقدمين إليها.

وقال عواض في تصريحات لـ«الدستور» إنه عقب توليه منصب رئاسة قصور الثقافة، رصد 15 مدير عام مدتهم انتهت في المناصب، وتعطل لجنة التجديد التي لم تفعل من قبل، موضحًا أنه تم تفعيل اللجنة على الفور، والتجديد لـ 8 مديرين من بين الـ15 السابقين، وجار اختيارهم بدلًا من الـ7 الآخرين.

وأضاف أن الـ43 درجة وظيفية التي أعلنت عنها الوزارة من قبل تم تشكيل لجنة لاختيار من يصلح بين المتقدمين، واستقرت اللجنة على بعض الأسماء وتم إرسالها إلى الوزارة لاعتمادها وإصدار قرارات بها.

وكان رئيس الهيئة، قد شكل خلال اليومين الماضيين، لجنة اختيار القيادات بالهيئة، ضمت في عضويتها كلا من صلاح عبود، سعد فاروق، إسلام زكي، بدر الطويل، هشام عطوة، وغيرهم.

عانت الهيئة الفترة الماضية من عدة أزمات، تمثل أغلبها في اختيار من يشغلون تلك المناصب، والدرجات الوظيفية الخالية، وتسبب تأخر اختياره في إثارة الجدل حولها.

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