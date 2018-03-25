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الأحد 25/مارس/2018 - 12:21 م

مؤسس «فيسبوك» يعتذر للبريطانيين

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
وكالات
dostor.org/2101754

اعتذر مارك زوكربيرج، مؤسس موقع «فيسبوك»، للبريطانيين، اليوم الأحد، عن «خيانة الأمانة» بنشره إعلانات على صفحة كاملة في الصحف البريطانية، بعد أن حصلت شركة استشارات سياسية على بيانات 50 مليون مستخدم.

وجاء في الإعلان الموّقع باسم زوكربيرج: «علينا مسئولية حماية معلوماتنا، وإذا لم نتمكن من ذلك فنحن لا نستحقها».

ويواجه «فيسبوك»، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، تدقيقًا متزايدًا من الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد مزاعم عن أن شركة الاستشارات السياسية «كامبريدج أناليتيكا» حصلت بشكل غير مشروع على معلومات عن المستخدمين لإعداد تحليلات عن الناخبين الأمريكيين، استخدمت فيما بعد للمساعدة في انتخاب الرئيس دونالد ترامب عام 2016.

وظهر الإعلان الذي حمل شعارًا صغيرًا لـ«فيسبوك» في عدة أعداد، اليوم الأحد، منها الأوبزرفر، وهي واحدة من الصحف التي أدت تغطيتها للقضية، إلى دفع سهم «فيسبوك» للهبوط بشدة.

وقال زوكربيرج إن تطبيقًا أعده باحث جامعي سرب بيانات ملايين المستخدمين عام 2014، مضيفًا: «هذه خيانة أمانة وأنا أعتذر عن أننا لم نبذل مزيدًا من الجهد في ذلك الوقت»، مكررًا اعتذارًا قدمه الأسبوع الماضي في أحاديث تليفزيونية أمريكية.

وتقول «كامبريدج أناليتيكا» إنها كانت في بادئ الأمر تعتقد أن البيانات وصلتها بما يتفق مع قوانين حماية البيانات وحذفتها فيما بعد بناء على طلب من «فيسبوك»، مضيفة أنها لم تستخدم البيانات في عملها الخاص بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وفتش محققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا، الجمعة الماضي، مقر الشركة في لندن لعدة ساعات.

وقال زوكربيرج، الذي خسرت شركته أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ تواتر المزاعم، إن «فيسبوك» سيعطي المستخدمين مزيدًا من المعلومات والقدرة على التحكم فيمن يحق له الاطلاع على بياناتهم.

وعلقت شركة «موزيلا وكومرتسبنك» الألمانيتان إعلاناتهما على موقع «فيسبوك»، وانتشر هاشتاج #احذف فيسبوك، على الإنترنت.

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