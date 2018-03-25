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الأحد 25/مارس/2018 - 12:20 م

«مدبولي»: الانتهاء من 16608 وحدة إسكان اجتماعي ببدر

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
محمد إبراهيم
dostor.org/2101753

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان المختلفة، بمدينة بدر، ومنها مشروع "الإسكان الاجتماعي"، ومشروعا "دار مصر"، و"سكن مصر"، بجانب تنفيذ المباني الخدمية المختلفة لخدمة سكان هذه المشروعات.

وقال وزير الإسكان إن هناك 61224 وحدة سكنية (2551 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، يجري تنفيذ 35184 وحدة منها (1466 عمارة) بالأحياء (5 – 6 – 7) ومركز المدينة، ويجري طرح 9432 وحدة أخرى (393 عمارة) بالامتداد الشرقي بجوار "سكن مصر"، بجانب الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات (692 عمارة).

وأضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية (22 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم تسليم 72 وحدة منها للفائزين بها، ويجري تنفيذ 1128 وحدة (47 عمارة)، بالمرحلة الثانية للمشروع، بينما يجري تنفيذ 1272 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بالمدينة.

وبشأن المباني الخدمية التي يتم تنفيذها لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعي، أوضح أنه تم ويجري تنفيذ وطرح 9 مدارس تعليم أساسي (42 فصلًا)، و14 حضانة، و16 سوقا تجارية كبيرة، و22 سوقا تجارية صغيرة، و9 وحدات صحية، ومراكز طبية، و7 ملاعب وساحات رياضية ومراكز شباب، و3 مخابز.

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