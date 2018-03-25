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فن
الأحد 25/مارس/2018 - 12:19 م

أحمد فؤاد سليم: الفن طب الشعوب.. وهناك حالة من الفوضى

الفنان أحمد فؤاد
الفنان أحمد فؤاد سليم
إخاء شعراوى
dostor.org/2101746

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إن هناك حالة من الفوضى في الفن حاليًا، وإنه يعمل وسط هذه الفوضى حتى لا يتوقف عن العمل قائلًا: "بدوّر على طريق كويس أمشي فيه عشان مقعدش في البيت".

وعن دوره في مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، والذي عُرض مؤخرًا على قناة "cbc" وحقق نجاحًا كبيرًا، وأدى فيه دور والد "شهيرة" الفنانة ياسمين رئيس، ذكر "سليم" أنه فخور بتقديم هذا النموذج الجيد للأب المصري، مدير مدرسة الطبري التي تقوم بتخريج الطلاب الأوائل في الثانوية العامة، مضيفًا أن الجمهور تأثر بمعاملته لابنته داخل المسلسل، كأب حنون فاضل لديه وفاء كبير تجاه زوجته الراحلة، ورسالة إنسانية تجاه ابنته.

وتابع "سليم"، أن هذا الدور أبهر العديد من الآباء والأمهات في المجتمع، لدرجة أنه قابل فتيات قُلن له: "أنا نفسي بابا يبقى كده".

وعن مشاركته بالأداء الصوتي في فيلم "حكاية وطن"، وهو فيلم تسجيلى يتضمن إنجازات السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب منذ عام 2011، قال إنه تم إنجازه بحب من كل فريق العمل فوصل إلى الناس، وفهموا المغزى منه وأحبوه، مشيرًا إلى أن الفيلم عرض في وقت وجيز الإنجازات التي تمت، فهو يعرض الواقع ببساطة للمواطن، مضيفًا: "الفيلم ده فيه بركة.. خارج من القلب عشان كده وصل للقلب".

وحول اشتراكه في حرب أكتوبر المجيدة، أكد أنه اشترك من قبلها في حرب الاستنزاف منذ عام 1968، وعاصر حرب أكتوبر في سلاح الدفاع الجوي، حتى ترك الخدمة بالجيش المصري عام 1974 بعد مباحثات الكيلو 101.

وبالنسبة لدعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية، قال إن الشعب المصري يعرف واجباته ولا ينتظر من يمليها عليه، مضيفًا: "اللي مش عايز يروح ينتخب ميروحش مش هنتحايل على حد"، مشيرًا إلى أنه عرف مقر لجنته الانتخابية، وسوف يدلى بصوته صباح غدٍ الاثنين، ثم يذهب للتصوير، مؤكدًا أنه كان يتمنى ألا يكون مرتبطًا بالعمل أثناء فترة الانتخابات، قائلًا: "كل واحد يروح شغله وينتخب.. مش هنوقف الحياة عشان الانتخابات".

وأضاف "سليم"، خلال حواره في حلقة اليوم من برنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "extra news"، أن الفن تقهقر لأنه أصبح فرديًا، قائلًا: "الواحد بقى بيشتغل لحساب نفسه بس.. وده أفقر واحد، إنما أغنى واحد اللي بيشتغل للآخر".

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