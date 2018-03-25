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الأحد 25/مارس/2018 - 12:16 م

وزير التنمية المحلية للنواب: «أعتذر.. لم أقصد الإساءة»

اللواء أبو بكر الجندى،
اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنيمة المحلية،
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2101742

قدم اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنيمة المحلية، اعتذارًا رسميًا للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، عقب تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارته الأخيرة لمحافظة قنا.

وقال «الجندي»، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن مجلس النواب يعمل في نسق واحد مع الحكومة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الفرص والمساواة بين المواطنين أهداف ومبادئ يسعى النواب لتحقيقها قبل أية جهة أخرى.

وأضاف «الجندى» أن استخدامه لبعض الألفاظ كان إساءة في التعبير، يعتذر عنه لرئيس المجلس والنـواب، منوها بأن تصريحاته لم يقصد منها الإساءة إلى النواب أو البرلمانيين، و«جاءت في سياق الرد على سؤال حول مسابقة المحليات وكيفية تعامل التنمية المحلية ومع توصيات النواب في المسابقة».

وقال إنه قصد التأكيد على التزام الوزارة الحيادية والشفافية في إعمال الدستور والقانون فيما يتعلق بالبعد عن الوساطة والمحسوبية ونصرة للحيادية والشفافية في معايير اختيار قيادات المحليات الجديدة.

كان وزير التنمية المحلية، قد أدلى بتصريحات قال فيها إن جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في الزبالة، لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر.

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