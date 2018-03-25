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الأحد 25/مارس/2018 - 12:15 م

قوات الجيش تتسلم لجان الاقتراع وتطالب بتقليم الأشجار بالفيوم

قوات الجيش تتسلم
الفيوم - مصطفي عبدالله
dostor.org/2101739

بدأت قوات التأمين المكلفة بتأمين لجان الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها غدًا، في استلام المقار، ونشر القوات وتنفيذ خطط التامين الموضوعة.

وطلبت قيادة قوات التأمين التابعة للجيش، بضرورة تقليم الأشجار العالية والمرتفعة المجاورة للجان والحاجبة للرؤية، وهو ما استجابت له المحافظة فورًا، وتم تكليف مجلس المدينة ورؤساء الواحدات المحلية بسرعة تنفيذ التعليمات وتقليم الأشجار.

وفي ذات الإطار، أعادت الأجهزة الأمنية بالفيوم، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير الأمن، فحص وتمشيط اللجان من الداخل والخارج، وتعقيمها بمعرفة خبراء المفرقعات.

كما نشرت إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء حسام فوزي، مدير المباحث، عناصر الشرطة السرية بجميع الشوارع والأزقة المجاورة للجان، لرصد أي تحركات مريبة والإبلاغ الفوري عنها.

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