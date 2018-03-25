«التموين»: بدء المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومتناهية الصغر والبنك الأهلي المصري، بطرح مناقصة عامة بنظام النقاط طبقا للقانون رقم 89 لسنة 98 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، لتوريد نحو 1000 سيارة نقل مجهزة طبقًا لأحد النماذج المبينة بكراسة المواصفات الفنية للمشروع.



ولفت المصدر - في تصريحات له - إلى أن هناك جهودا مكثفة لتوزيع دفعة أولى قبل بدء شهر رمصان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل شريفة لهم، بتخصيص سيارات متنقلة لبيع اللحوم، والخضر، والفاكهة بأسعار مخفضة، لمواجهة ارتفاع الأسعار.