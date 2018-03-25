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الأحد 25/مارس/2018 - 12:15 م

«سعفان» عضوًا في مناقشة رسالة دكتوراه عن «الجودة الشاملة»

صوره من الحدث
صوره من الحدث
دعاء جابر
dostor.org/2101736

شارك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في لجنة الحكم ومناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "أثر إدارة الجودة الشاملة على تحقيق مزايا تنافسية بالتطبيق على شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، في كلية التجارة بجامعة عين شمس، والمقدمة من الباحث عز السيد الصادق لنيل درجة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس.

وأشاد الوزير، بالرسالة وبحسن اختيار قطاع البترول لتطبيق البحث عليه، مؤكدًا أن الرسالة ستصبح مرجعًا مهما في هذا الشأن يستفيد منها الباحثين.

وتم مناقشة الرسالة في كلية التجارة جامعة عين شمس من خلال اللجنة برئاسة الدكتورة عايدة خطاب أستاذ إدارة الأعمال بالكلية، وعضوية وزير القوى العاملة، وأشرف عليها الدكتور عمرو محمد أحمد عواد أستاذ إدارة الأعمال بالكلية، والدكتورة عنايات إبراهيم مدرس إدارة الأعمال ورئيس لجنة المناقشة.

وبعد المناقشة، حصل الباحث على درجة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال.

وناقشت الرسالة المشكلة الرئيسية التي تواجه شركات قطاع البترول بعد تزايد الاهتمام بتطبيق الجودة، والحصول علي الاعتماد في شركه جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وهي الشركة محل عمل الباحث، مما كان له عظيم الأثر في تغيير الفلسفة التي تقوم عليها الإدارة بالشركة، مما دعا للتساؤل هل يحقق تطبيق الجودة الشاملة بشركات البترول مزايا تنافسية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي بالتطبيق على شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وتناولت الدراسة أهمية دور إدارة الجودة الشاملة وأبعادها "دعم الإدارة العليا للجودة والمشاركة والتحفيز والتدريب على تحقيق مزايا تنافسية بأبعادها، الحصة السوقية والتكلفة والإبداع والجودة".

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الرسالة فيما يتعلق بدور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق مزايا تنافسيه، أوصت الدراسة بأهمية نشر فلسفة الجودة الشاملة، ودعم الإدارة العليا لها وتحديد التوجه الاستراتيجي للشركة مع الوضع في الاعتبار المخاطر الناتجة عن المؤثرات الداخلية والخارجية، فضلا عن ربط التوصيف الوظيفي باحتياجات وخطط التدريب وتحديد المهام والمسئوليات، وفصل الاختصاصات المتداخلة بين الإدارة العامة لنظم الجودة والتطوير والإدارة العامة للمراجعة الداخلية طبقًا لمتطلبات نظم الجودة.

«سعفان» عضوًا في مناقشة رسالة دكتوراه عن «الجودة الشاملة»
«سعفان» عضوًا في مناقشة رسالة دكتوراه عن «الجودة الشاملة»
«سعفان» عضوًا في مناقشة رسالة دكتوراه عن «الجودة الشاملة»
«سعفان» عضوًا في مناقشة رسالة دكتوراه عن «الجودة الشاملة»
«سعفان» عضوًا في مناقشة رسالة دكتوراه عن «الجودة الشاملة»
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