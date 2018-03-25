استمرار العواصف الترابية لليوم الثانى بالوادى الجديد

تتعرض محافظة الوادي الجديد، لليوم الثاني على التوالي لعواصف ترابية تسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة وزحف الرمال على الطرق، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.



وواصلت الأجهزة الأمنية إسداء النصح للسائقين ورواد الطرق السريعة، بتوخى الحذر أثناء القيادة واتباع الإرشادات المرورية الخاصة بالسير فى مثل هذه الظروف المناخية.



وتابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حسب بيان للمحافظة، حالة الطقس التي تجتاح المحافظة من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها والغرف المماثلة في المراكز الإدارية الخمسة والقرى التابعة لها، لرصد أي آثار بسبب هذه العواصف والتحرك الفوري لإزالة أي كثبان رملية على الطرق السريعة، لتحقيق أمن وسلامة رواد الطرق في الوادي الجديد.

