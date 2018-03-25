سكرتير عام المنوفية: المشاركة فى الانتخابات تفويض لدحر الإرهاب

قال الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، إن أهالي المنوفية سيثبتون خلال أيام الانتخابات الرئاسية، التى تبدأ غدًا الإثنين وتستمر ثلاثة أيام، أن لديهم العزيمة والإصرار على استكمال مسيرة التنمية والتقدم فى مصر التى بدأت طريق البناء والتعمير رغم الصعوبات والظروف الصعبة وأنف الحاقدين.



وأضاف "مختار" في تصريحات صحفية اليوم، أن المشاركة الكثيفة المتوقعة فى عملية التصويت اعتبارًا من يوم غد ستعد رسالة للخارج والداخل، وتؤكد وعى الشعب المصرى وإدراكه لقيمة صوته الانتخابى، ودوره فى تشكيل مكانة مصر، وأن المشاركة فى الانتخابات هى أكبر تفويض للقضاء على الإرهاب.



وتابع أن كل صوت فى الانتخابات يبنى طوبة من أجل استكمال بناء دولتنا، ورفع قيمتها بين جميع الدول، بما لديها من تاريخ طويل وحضارة خالدة، وكل صوت فى الانتخابات سيرفع علم مصر عاليا ويؤكد مكانتها بين دول العالم.