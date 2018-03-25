القاهرة : الأحد 25 مارس 2018
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الأحد 25/مارس/2018 - 12:12 م

إسعاف البحر الأحمر: سيارات لنقل ذوى الاحتياجات إلى لجان الانتخابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البحر الاحمر - علي عواد
dostor.org/2101728


أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، تجهيز سيارات لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى للإدلاء بأصواتهم.

وأكد مصدر بمرفق الإسعاف، أن جميع نقاط وسيارات الإسعاف مجهزة بجميع المستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين وأكياس حفظ الموتى، تحسبًا لأي طارئ.

واشار المصدر إلى أنه تم إلغاء الإجازات وإعلان حالة الطوارئ، مع تخصيص أرقام تليفونات لغرفة عمليات الإسعاف بالبحر الأحمر، تسهيلًا على المواطنين فى التواصل معهم، والإبلاغ عن أى طارئ يحدث على الفور.‏

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