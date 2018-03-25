بالصور.. الإسماعيلية تستعد للانتخابات الرئاسية بـ222 لجنة

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة جاهزة لإجراء الانتخابات الرئاسية، غدًا الاثنين.



وأشار إلى أن عدد لجان المحافظة يبلغ 222 لجنة انتخابية في 210 مراكز انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وهى "التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب ومركز الإسماعيلية".



وتابع: أعطيت تعليماتي بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن والعمل على تيسير وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسيرعملية الاقتراع على الناخبين، بالإضافة إلى توفير كافة سبل التأمين لجميع اللجان مع توفير أطقم من الأطباء والتمريض باللجان لخدمة الناخبين وتقديم أى خدمة طبية لأى حالة قد تحتاج للمساعدة، كما تم تجهيز أماكن ومظلات للانتظار وتوفيرمجموعات عمل من الشباب لإرشاد الناخب عن رقم واسم لجنته.



من جانبه، قال اللواء محمد علي، مدير أمن الإسماعيلية، إن اجتماعًا تنسيقيًا مع الضباط والأفراد والإداريين تم خلاله استعراض خطة تأمين الانتخابات الرئاسية.



وتابع: تم انتداب ضباط من البحث والنظام من كافة قطاعات الوزارة واجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والمعادن مع تحديد حرم آمن لكل مدرسة لا يقل عن 50 مترا من كافة الاتجاهات لتوفيرعناصر تأمين مشددة، كما تم توفير بوابات إلكترونية على مداخل المدارس وتعقيم جميع اللجان وحرمها باستخدام العناصر المدربة على الكشف عن المفرقعات.



واختتم مدير أمن الإسماعيلية: "وفرنا سيارات حماية مدنية لتأمين الصناديق ومقار استراحة للقضاة والانتقال من وإلى اللجان وواجبات للضباط والمستشارين والأفراد، إلى جانب التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والإسعاف وغرفة عمليات المحافظة".