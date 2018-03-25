القاهرة : الأحد 25 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
05:23 ص

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟
01:14 ص

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين
12:51 ص

حقيقة استقالة حاتم زكريا من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين
12:24 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى
12:04 ص

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا
11:35 م

مدحت الشريف يكشف موعد افتتاح قصر البارون أمام السياحة
08:09 م

القوى العاملة: 95 وظيفة برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه
08:02 م

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار
07:10 م

«أرنولد شوارزنيجر» يقترح رئيسًا بديلًا لترامب
08:12 م

«الوطنية للانتخابات» تكشف ضوابط ومحظورات التصويت
08:22 م

إدراج «الإخوان» إرهابية أولى مهام المستشار الجديد للأمن القومى الأمريكى
محافظات
الأحد 25/مارس/2018 - 12:11 م

بالصور.. الإسماعيلية تستعد للانتخابات الرئاسية بـ222 لجنة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الاسماعيلية : محمود الكيلانى
dostor.org/2101726

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة جاهزة لإجراء الانتخابات الرئاسية، غدًا الاثنين.

وأشار إلى أن عدد لجان المحافظة يبلغ 222 لجنة انتخابية في 210 مراكز انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وهى "التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب ومركز الإسماعيلية".

وتابع: أعطيت تعليماتي بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن والعمل على تيسير وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسيرعملية الاقتراع على الناخبين، بالإضافة إلى توفير كافة سبل التأمين لجميع اللجان مع توفير أطقم من الأطباء والتمريض باللجان لخدمة الناخبين وتقديم أى خدمة طبية لأى حالة قد تحتاج للمساعدة، كما تم تجهيز أماكن ومظلات للانتظار وتوفيرمجموعات عمل من الشباب لإرشاد الناخب عن رقم واسم لجنته.

من جانبه، قال اللواء محمد علي، مدير أمن الإسماعيلية، إن اجتماعًا تنسيقيًا مع الضباط والأفراد والإداريين تم خلاله استعراض خطة تأمين الانتخابات الرئاسية.

وتابع: تم انتداب ضباط من البحث والنظام من كافة قطاعات الوزارة واجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والمعادن مع تحديد حرم آمن لكل مدرسة لا يقل عن 50 مترا من كافة الاتجاهات لتوفيرعناصر تأمين مشددة، كما تم توفير بوابات إلكترونية على مداخل المدارس وتعقيم جميع اللجان وحرمها باستخدام العناصر المدربة على الكشف عن المفرقعات.

واختتم مدير أمن الإسماعيلية: "وفرنا سيارات حماية مدنية لتأمين الصناديق ومقار استراحة للقضاة والانتقال من وإلى اللجان وواجبات للضباط والمستشارين والأفراد، إلى جانب التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والإسعاف وغرفة عمليات المحافظة".

بالصور.. الإسماعيلية تستعد للانتخابات الرئاسية بـ222 لجنة
بالصور.. الإسماعيلية تستعد للانتخابات الرئاسية بـ222 لجنة
بالصور.. الإسماعيلية تستعد للانتخابات الرئاسية بـ222 لجنة
بالصور.. الإسماعيلية تستعد للانتخابات الرئاسية بـ222 لجنة
بالصور.. الإسماعيلية تستعد للانتخابات الرئاسية بـ222 لجنة
الآن

أسعار الذهب اليوم.. وعيار «21» بـ655 جنيهًا

اليوم.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق

بالصور.. قصة الفتاة الحسناء التى طلبت الزواج من «صلاح»

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟

الأكثر قراءة

أول تعليق من «أون سبورت» على «فيديو الألفاظ الخارجة»

«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

مُنفذ حكم الإعدام بحق صدام حسين يكشف كواليس الليلة الأخيرة

كمال درويش يفضح شبكة تربيطات خالد عبدالعزيز: الفهلوة منهجه

ألبومات الصور

بالصور.. رئيس مدينة السنطة يتفقد لجان الانتخابات

بالصور.. أجرأ إطلالات «روز» عارضة الأزياء السعودية

بالصور.. طائرة منتخب مصر تصل مطار هيثرو

بالصور.. الإسماعيلية تستعد للانتخابات الرئاسية بـ222 لجنة

نجم الساعة

الدستور ترصد الاستعدادات النهائية للحكومة قبل ساعات من بدء الماراثون الرئاسى

ads
الأكثر قراءة

أول تعليق من «أون سبورت» على «فيديو الألفاظ الخارجة»

«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

مُنفذ حكم الإعدام بحق صدام حسين يكشف كواليس الليلة الأخيرة

كمال درويش يفضح شبكة تربيطات خالد عبدالعزيز: الفهلوة منهجه

كشكول

طلاب بـ"تجارة حلوان" يشكون من نسبة الرسوب فى مادة.. والجامعة: غير صحيح ونسبة النجاح أكثر من 83%

جامعة القاهرة تشارك بمشروعات بحثية واختراعات بمؤتمر "إطلاق طاقات المصريين"

بالصور.. رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية

جامعة المنوفية تعقد لجنة لاختيار عميد كلية الآداب

رئيس جامعة حلوان ينعي ضحايا العمليات الإرهابية بالإسكندرية

الأمصار

الرئيس المصري يمنح «قطان» وشاح النيل

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

طائرة إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

انتشار مكثف «لكتائب القسام» في شوارع غزة

«داعش» يعلن مسؤوليته عن انفجار في أفغانستان

منوعات

بريطانيون يبتكرون طريقة جديدة لعلاج الجنود المصابين

رحاب هاني تكتب: هو الحب إيه؟

بالصور.. قصة الفتاة الحسناء التى طلبت الزواج من «صلاح»

ولاد الكار

نقيب الصحفيين ينفى وجود أزمة مع «حاتم زكريا»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك