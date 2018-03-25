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الأحد 25/مارس/2018 - 12:09 م

مصدر: 9.6 مليار دولار لسد العجز فى القدرات الكهربائية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
عمرو خان
dostor.org/2101724

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن إجمالي التكلفة الإجمالية لسد العجز في القدرات الكهربائية في الشبكة القومية لنقل الكهرباء من الطاقة التقليدية والتي شهدتها البلاد في صيف العام 2014 واستمرت حتى مطلع العام 2015، بلغت نحو 9 مليارات و59 مليون دولار.

وأوضح المصدر لـ«الدستور» أن إجمالي العجز في القدرات المتاحة في شهر أغسطس عام 2014 بلغ نحو 6050 ميجاوات، نتيجة لتقادم محطات توليد الكهرباء، والتي تسببت في معاناة قطاع الكهرباء من عدم القدرة على توفير كميات الوقود المطلوبة، إذ تستهلك المحطات القديمة نسبًا أعلي من الوقود اللازم لتشغيلها.

وأوضح أن نسبة المحطات القديمة من إجمالي المحطات في قطاع الكهرباء بلغت 35 % آنذاك، الأمر الذي جعل قطاع الكهرباء عاجزاً عن تدبير الأموال اللازمة لتنفيذ برامج صيانة لوحدات التوليد، التى بلغت نسبتها في ذلك الوقت أكثر من 72.3% من إجمالي القدرات المستهدفة صيانتها.

وأكد المصدر أن ما ضاعف الأزمة هو انخفاض نسب التحصيل وارتفاع نسب الفاقد في التيار وتزايد حالات سرقة التيار الكهربائي، حيث بلغت قيمة التيار الكهربائي المسروق خلال شهر يونيو 2014 حوالي 66 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن إجمالي الخسائر التي تكبدها قطاع الكهرباء نتيجة تعرضه للهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت والمهمات التابعة لشبكة الكهرباء القومي بلغت نحو 642 مليون دولار وحوالي 200 مليون جنيه مصري.

وأشار إلى أن التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء في تأمين التغذية الكهربائية وسد العجز في القدرات في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018 على مستوى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، تمثلت في إضافة قدرات تزيد على 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد على القدرات المتاحة عام 2014 وتكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي بإجمالي تكلفة استثمارية نحو 278.4 مليار جنيه.

ولفت إلى أن تكلفة القدرات من الطاقة التقليدية تتمثل في إنشاء عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرات 4075 بتكلفة بلغت 3.75 مليار دولار، بالتزامن مع تنفيذ الخطة العاجلة والتي أضافت قدرات بلغت 3636 ميجاوات بإجمالي تكلفة 2.7 مليار دولار.

كما تم التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية علي إنشاء محطات بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي تكلفة استثمارية 6 مليارات يورو، بالإضافة إلى تكلفة المواقع، ومحطة توليد كهرباء حلوان البخارية بقدرة 1300 ميجاوات من إجمالي قدرة المحطة 1950 ميجاوات والبالغ تكلفتها الاستثمارية 1.053 مليار دولار.

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