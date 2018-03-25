وزير النقل يفتتح توسعة مركز العمليات بميناء دمياط

افتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل - خلال زيارته اليوم، لميناء دمياط- توسعة وتطوير مركز العمليات بالميناء بأحدث الأجهزة والمنظومات، ليصبح مركز عمليات مشتركًا، يضم جميع الجهات الأمنية المعنية، لمواجهة الأزمات والتفاعل مع الحدث، وبتكلفة تبلغ ١٢مليون جنيه.



ويتضمن التطوير إنشاء غرفة مراقبة مساحتها 250 مترًا مربعًا للمراقبين، بالإضافة إلى غرفة خادم رئيسى " Server Room"، ووحدات تخزينية مؤمنة بأنظمة إطفاء آلى، وتركيب شاشة عرض حائطية "Video Wall" لعرض جميع الكاميرات، وشاشات عرض منفصلة لزوم المراقبة اللحظية طوال 24 ساعة، وكذلك تجهيز غرفة العمليات بجميع منظومات العمليات لتحقيق السيطرة والمتابعة الفورية للعمليات لدعم اتخاذ القرار.



