الليلة.. «إعداد المترجم» بالقومى للترجمة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، في مساء السادسة من مساء، اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان «إعداد المترجم»، تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس، بالتعاون مع المركز القومى للترجمة، وذلك بمقر المركز فى ساحة دار الأوبرا المصرية.



ويدير الندوة الدكتور أنور مغيث، ويشارك فيها مقرر اللجنة الدكتور محمد حمدى إبراهيم، والدكتور محمد محمد عنانى، عضو لجنة الترجمة وأستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة، والدكتورة نادية جمال الدين محمد، عضوة لجنة الترجمة وأستاذة الأدب الإسبانى ورئيس قسم اللغة الأسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس .