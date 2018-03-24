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عالم
السبت 24/مارس/2018 - 11:55 م

حضور قوي من البداية.. تفاصيل دور القوات الإمارتية في دعم الشرعية باليمن

القوات الإمارتية
القوات الإمارتية
dostor.org/2101408

لعبت القوات الإمارتية دورا فعالًا في جهود قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية باليمن، وأسهمت بقوة في الحفاظ على أمن الخليج والأمن القومي العربي والتصدي لقوى الإرهاب ومطامع إيران.

وحققت القوات الإماراتية إنجازات عدّة بعد نجاحها في تنفيذ المهام المسندة لها ضمن جهود التحالف العربي للتأكيد على عروبة اليمن وإنهاء المخطط الإيراني، وفرض الاستقرار في المنطقة بتجفيف منابع الإرهاب.

واستطاعت أن تحصر مناطق نفوذ المتمردين الحوثين، بعد نجاحها في استعادة مواقع استراتيجية مهمة بالحفاظ على الأمن العربي، وفي مقدمتها ميناء باب المندب وغيره من الموانيء اليمنية، التي كانت تمثل مدخلا إيرانيا لتهريب تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية للحوثيين، لاستخدمها في استهداف المدنيين بالسعودية واليمن.

وشهدت وتأمين مناطق الساحل الغربي باليمن نجاحات عديدة للقوات الإماراتية، بدأت بتأمين مضيق باب المندب والمناطق القريبة منه، بالمشاركة مع قوات التحالف، ثم تحرير ميناء المخا، فضلا عن قيادته للقوات الشرعية في تحقيق انتصارات متتالية باتجاه ميناء الحديدة، ثاني أكبر الموانئ اليمنية.

كما أسهمت القوات الإماراتية العاملة في اليمن على دعم قوات الشرعية اليمنية لتحرير مديرية وميناء الخوخة، وساندت قوات الشرعية في استرداد قاعدة خالد بن الوليد العسكرية المهمة، من أيدي المتمردين الحوثيين، استكمالا للانتصارات التي سطرتها بعملية تحرير مدينة حيس، لتقترب بذلك من هدفها النهائي لتأمين الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتدعم الإمارات قوات المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني في مديريات حرص وميدي بمحافظة حجة، بهدف السيطرة على الأماكن التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين في الشريط الساحلي الغربي، وإنهاء سيطرة الميليشيات على ميناء الحديدة، كما لعبت دورا بارزا في التصدي لخطر إرهابيي القاعدة في محافظة حضرموت، إذ تشن عمليات نوعية، تشكل ضمانة حقيقية للأمن الخليجي والعربي، من خلال منع انتشار الإرهاب في المنطقة.

وأسهمت في استعادة مدينة المكلا، وإعادة الحياة الطبيعية إليها، وساعدت قوات النخبة الحضرمية في استرداد وادي المسيني من قبضة الفرع اليمني للقاعدة الذي يعد الأخطر بالمنطقة.

وفي ذات السياق، جاء دور سلاح الجو الإماراتي مثمرا، حيث شارك إلى جانب السعودي، عند انطلاق عاصفة الحزم بأكثر من 30 مقاتلة.

واستطاعت المقاتلات الإماراتية استهداف منظومات الدفاع الجوي في صنعاء وصعدة والحديدة، بالإضافة إلى منظومة الصواريخ ومراكز للقيادة ومستودعات إمداد في مأرب.

من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية أن عاصفة الحزم قضت على المشروع الإيراني وخطط طهران في إيجاد موضع قدم لها في ‏اليمن لتهديد دول مجلس التعاون الخليجي واستهداف أمنها واستقرارها، إضافة إلى ابتزاز ‏المجتمع الدولي بتهديد سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

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