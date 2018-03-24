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السبت 24/مارس/2018 - 11:48 م

«سامسونج» تسجل براءة اختراع عبر شاحن لاسلكي لجميع الهواتف الذكية

سامسونج
سامسونج
مارسيل نظمي
dostor.org/2101402

تحت شعار "لا مزيد من الأسلاك بعد اليوم" سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة، لجهاز جديد يمكنه أن يشحن جميع الأجهزة الذكية في الغرفة أو المنطقة المحيط به لاسلكيا "عبر الهواء".

ولن يحتاج الجهاز الجديد من "سامسونج"، مثل "الشواحن اللاسلكية" الحالية أن يكون الجهاز المراد شحنه قريب منه، أو أن يشحن هاتف واحد فقط من الطراز المصنع منه الشاحن، بل سيمكنه شحن أي جهاز ذكي أيا كان نوعه.

وسيمكن لأي جهاز أن يتمتع بخاصية "الشحن اللاسلكي" بغض النظر عن مكان وجوده في الغرفة.

لم تكشف "سامسونج" بعد توقيت طرح الجهاز الجديد، ولا إذا كان سيحتاج إلى أجهزة معينة متوافقة معه، أم أنه سيعمل على أي جهاز ذكي محيط به.

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