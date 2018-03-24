برلماني: حادث الإسكندرية يؤكد وجود قوى شريرة تستهدف الانتخابات

وصف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي وقع في الإسكندرية واستهدف مدير الأمن، بأنه عمل سافر جبان يؤكد أن الإرهاب هو الخطر الرئيسي الذي يواجه الوطن وأنه لا مفر سوى المواجهة القوية والشرسة معه.



وشدد في بيان له اليوم، أن حادث استهداف موكب مدير الأمن في الإسكندرية يثبت أن هناك قوى شريرة لا تزال تخطط لإحداث الفوضى وهدفها اعاقة الانتخابات الرئاسية في مصر، منوها أن المصريين جميعا يعرفون أن الانتخابات هى تصويت للوطن ورهان على استقراره.



وكان قد تفقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، موقع الحادث الذى شهدته منطقة سيدى جابر بالإسكندرية، حيث التقى بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث، موجها بسرعة اضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته وتحديد العناصر الضالعة فى ارتكابه وضبطهم.