القاهرة : الأحد 25 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:24 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى
12:04 ص

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا
11:35 م

مدحت الشريف يكشف موعد افتتاح قصر البارون أمام السياحة
08:09 م

القوى العاملة: 95 وظيفة برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه
08:02 م

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار
07:10 م

«أرنولد شوارزنيجر» يقترح رئيسًا بديلًا لترامب
08:12 م

«الوطنية للانتخابات» تكشف ضوابط ومحظورات التصويت
08:22 م

إدراج «الإخوان» إرهابية أولى مهام المستشار الجديد للأمن القومى الأمريكى
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38
04:47 ص

موعد مباراة مصر والبرتغال والقنوات الناقلة
01:46 ص

غدا.. «مكسيم» تعلن عن أضخم مشروع سكني بالقاهرة الجديدة
02:05 ص

بالصور.. مؤتمر جماهيرى لعائلات «السيسي» بالغربية لدعم الرئيس في الانتخابات
سياسي
السبت 24/مارس/2018 - 11:39 م

رشاد عثمان: حادث الإسكندرية الإرهابي بمثابة طلوع الروح للإرهابيين

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد
كريمة أبو زيد
dostor.org/2101392

أدان النائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، العملية الإرهابية الغادرة التي حدثت في الإسكندرية واستهدفت موكب مدير الأمن، وأسفرت عن سقوط شهيدين و6 مصابين، مشيرا إلى أنها تؤكد أن الإرهاب الأسود لا يزال مصرًا على العبث بأمن مصر وأنه لايزال يسعى للفوضى والخراب.

وأضاف في بيان له اليوم، أن الحادث مجرد محاولة يائسة لن تنفع في شيء وتعتبر بمثابة طلوع الروح للإرهاب في مصر، ويريد من وراءها الارهابيين القول أنهم موجودون وهم لا وجود لهم على الإطلاق ولا وزن.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد على أن الحادث الإرهابى فى الإسكندرية ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل، مشددًا على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة على الاطلاق.

موضوعات متعلقة

«الكومي»: تفجير الإسكندرية محاولة يائسة لإفساد العرس الديمقراطي

«كلنا معاك» بالبحر الأحمر تدين حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية

عاجل.. وزير الداخلية يتفقد مكان حادث انفجار الإسكندرية

وزير الداخلية يزور مصابي محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية (صور)

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهر

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهر

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

عاجل.. أمريكا تقصف إرهابيين في ليبيا

كمال درويش يفضح شبكة تربيطات خالد عبدالعزيز: الفهلوة منهجه

رئيس «مصر للطيران»: جاهزون للعمل بمطار سفنكس الجديد

«إنفوجراف».. صعود وهبوط ميزانية الصحة في السنوات الأخيرة

الأكثر قراءة

كمال درويش يفضح شبكة تربيطات خالد عبدالعزيز: الفهلوة منهجه

أول تعليق من «أون سبورت» على «فيديو الألفاظ الخارجة»

مُنفذ حكم الإعدام بحق صدام حسين يكشف كواليس الليلة الأخيرة

ما وراء محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

ألبومات الصور

«مكسيم» تحتفل بإطلاق مشروعها العملاق «The Canyon» (صور)

«مكسيم» تحتفل بإطلاق مشروعها العملاق «The Canyon» (صور)

رجال القوات المسلحة يتسلمون المقار الانتخابية بالدقهلية (صور)

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطوير الوحدة الصحية بقرية القنادلة

نجم الساعة

الدستور ترصد الاستعدادات النهائية للحكومة قبل ساعات من بدء الماراثون الرئاسى

ads
الأكثر قراءة

كمال درويش يفضح شبكة تربيطات خالد عبدالعزيز: الفهلوة منهجه

أول تعليق من «أون سبورت» على «فيديو الألفاظ الخارجة»

مُنفذ حكم الإعدام بحق صدام حسين يكشف كواليس الليلة الأخيرة

ما وراء محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

كشكول

نائب وزير التعليم العالي: جهود كبيرة للارتقاء بترتيب مصر في مؤشرات العلوم دوليًا

"هيب هوب داي" برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والسفارة الأمريكية

وزير التعليم العالي: مجموعات بحثية وتنفيذية لدراسة محاور مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين"

١٠ مشروعات ابتكارية لمعهد البحوث الفلكية في معرض "إطلاق طاقات المصريين"

معاهد الإٍسكندرية الأزهرية تنظم حملة لتوعية الطلاب بالانتخابات

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

خادم الحرمين يعزي السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي بالإسكندرية

الاحتلال يبني 600 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

الحكومة السورية تباشر إعادة تأهيل البنى التحتية في الغوطة

اختفاء معدات طبية من مستشفيات المغرب

ads
منوعات

حكمة المكتئبين.. دراسة أمريكية: كبار السن ليسوا أكثر خبرة

اليابان تطلب من الصين إقراضها عددًا من الباندا العملاقة

فيديوجراف.. «طقس الغد وشرط عبدالله السعيد» أبرز 5 أخبار اليوم

ولاد الكار

«إعلام المصريين» تختار جمال صلاح رئيسًا لمجلس إدارة POD

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك