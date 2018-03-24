رشاد عثمان: حادث الإسكندرية الإرهابي بمثابة طلوع الروح للإرهابيين

أدان النائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، العملية الإرهابية الغادرة التي حدثت في الإسكندرية واستهدفت موكب مدير الأمن، وأسفرت عن سقوط شهيدين و6 مصابين، مشيرا إلى أنها تؤكد أن الإرهاب الأسود لا يزال مصرًا على العبث بأمن مصر وأنه لايزال يسعى للفوضى والخراب.



وأضاف في بيان له اليوم، أن الحادث مجرد محاولة يائسة لن تنفع في شيء وتعتبر بمثابة طلوع الروح للإرهاب في مصر، ويريد من وراءها الارهابيين القول أنهم موجودون وهم لا وجود لهم على الإطلاق ولا وزن.



وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد على أن الحادث الإرهابى فى الإسكندرية ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل، مشددًا على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة على الاطلاق.