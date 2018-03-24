مدحت الشريف يكشف موعد افتتاح قصر البارون أمام السياحة

تفقد الدكتور مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، وفريق العمل الخاص به، أعمال ترميم قصر البارون- اليوم- بحضور ممثلى وزارة الآثار، والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة.



وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح هذا القصر الأسطوري، ووضعه على خريطة السياحة العالمية، نهاية 2018؛ بعد إهمال دام أكثر من ٥٠ عاما، حتى تحول لمبنى مهدم، به أجزاء قابلة للسقوط، وقد تم صلبها فى حينه، بعد تنسيقه مع وزير الآثار.



وقال "الشريف"- خلال تفقده لأعمال الترميم، إنه تبنى هذا المشروع، وتدخل بالأدوات البرلمانية؛ لتوفير التمويل اللازم، كما أنه نسَّق مع معهد الدراسات الجيوفيزيقية، ومركز معلومات شبكة المرافق لمحافظة القاهرة؛ لإجراء "مسح راداري" لأرضية القصر والحديقة المحيطة.



وأكد أن ما يتم على أرض الواقع؛ هو عمل احترافى "يُدار" بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و"ينفذ" من قطاع القصور والآثار بشركة المقاولين العرب، و"بمتابعة" من مفتشي وزارة الآثار.





ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القصر كانت تقام فيه حفلات "عبدة الشيطان" ثم الحفلات الدعائية، وتُدَقُّ على أسواره وجدرانه اللوحات الدعائية، حيث تم إيقافها بعد تدخله.