7 أطعمة تقضي على الدهون

نشر موقع "science" المختص بالتغذية، قائمة بأكثر 7 أطعمة تحارب الدهون،- نقلا عن الدكتورة ميشيل شوفرو كوك، المتخصصة في التغذية.



وفيما يلي، أسماء وفوائد الأطعمة السبعة:



- الخضروات الورقية.. تعد- وعلى رأسها السبانخ، والخضروات ذات الأوراق الداكنة- مصدرا جيدا للألياف المغذية؛ لاحتوائها على مستويات مرتفعة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، التي تساعد على تقليل الإحساس بالجوع، وفي الوقت ذاته، تحمي من أمراض القلب، والسرطان، وإعتام عدسة العين، وفقدان الذاكرة.



- البقوليات.. حيث تعتبر من أفضل مصادر الألياف الطبيعية الموجودة في الأطعمة؛ فهي تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم عند مستوياتها الطبيعية، وتحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، الذي يقلل من نسبة الجفاف، ويقي من خطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.



- الثوم والبصل.. ويحتويان على مواد كيماوية نباتية، تُفتِّت الترسبات الدهنية في الجسم، ليس هذا فحسب؛ بل يمكنهما خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وقتل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، ومنح حماية ضد أمراض القلب.. فمع تناول القليل من الثوم والبصل؛ يمكنك حرق الدهون والوقاية من الأمراض.



- الفلفل الأحمر.. ويقلل من خطر الإنسولين الزائد في الجسم، عن طريق "تسريع عملية التمثيل الغذائي، وخفض مستوى السكر في الدم"؛ لأن الإنسولين الزائد يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.



- مسحوق الكركم.. وهو أحد التوابل الشعبية، التي تستخدم على نطاق واسع في المطبخ الهندي، ومن المصادر الغنية بـ"بيتا كاروتين" الذي ينتمي لعائلة المغذيات النباتية، ومضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الكبد من الأمراض.. ويساعد أيضا على خفض معدل تخزين الدهون في الجسم بشكل عام، ويقلل من دهون الكبد بصفة خاصة.



- مسحوق القرفة.. أظهرت البحوث التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية، أن إضافة ربع ملعقة من القرفة على الطعام؛ تساعد على حرق الدهون، أفضل بعشرين مرة، من الطعام الخالي من القرفة، كما تساعد في خفض نسب السكر الزائد في الدم، الذي يؤدي إلى تخزين الدهون.



- بذور الكتان وزيتها.. فهي من أكثر الأطعمة التي تقضي على السموم القابلة للذوبان، التي تستقر في الأنسجة الدهنية للجسم.