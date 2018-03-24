إصابة شخصين في تصادم سيارة شرطة وميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة تأمين تابعة لوحدة تأمين الأكمنة والمزارات السياحية بالكيلو 48 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارتين ووقوع مصابين، وأمر اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، بانتقال وحدات المرور إلي موقع الحادث وسرعة رفع الحطام، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وتبين أنه أثناء سير سيارة شرطة في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلي القاهرة، اصطدمت بها السيارة الميكروباص من الخلف، ما أدي إلي انحراف السيارة الثانية وانقلابها يمين الطريق، ونتج عن الحادث تلفيات بالسيارتين، وإصابة قائد السيارة الميكروباص، وأحد مستقليها ونقلا إلى مستشفى العامرية العام وخرجا عقب تلقيهما الإسعافات الأولية.