موسى مصطفى موسى يدعو المصريين للرد على حادث الإسكندرية

أدان المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المرشح الرئاسي، الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع- اليوم- بمحافظة الإسكندرية، واستهدف مدير أمنها.



وأشار المرشح الرئاسي إلي أن الإرهابيين يستهدفون النيل من الانتخابات الرئاسية، ويحاولون منع المصريين من النزول والمشاركة والاحتفال الوطني باستقرار مصر وعبورها تلك المرحلة الهامة من تاريخها الوطني.



وأكد "موسى" أن الإرهابيين فشلوا في النَّيْل من عزيمه المصريين، أو إسقاط الدولة، معربا عن أمله في أن يبعث المصريون مجددا، رسالة شديدة اللهجة إلى هؤلاء وتنظيماتهم وأجهزة المخابرات المعادية- التي تساندهم- بالنزول والتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية التي سيبدأ التصويت فيها بعد غد الإثنين.



وحيَّا موسى مصطفى موسى، الجهود والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها رجال الجيش والشرطة كل يوم؛ من أجل بقاء هذا الوطن والحفاظ عليه.



وتقدم بخالص العزاء إلى أسرتي الشهيدين، مطالبا بسرعة ضبط الجناة.