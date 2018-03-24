اختراع جهاز جديد يكشف رغبات الإنسان

لطالما ظلت رغبات الإنسان الدفينة، محل اهتمام العلماء حول العالم، من هنا اخترع خبراء في شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية، جهازا يسجل حقولًا مغناطيسية حيوية ضعيفة، تساعد في كشف مركز الرغبات في دماغ الكائنات الحية.



وأوضح مخترعو الجهاز في حديثهم لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن عمل الجهاز يقوم على مبدأ التوصيل الفائق المستخدم لقياس الحقول المغناطيسية الضعيفة، ما يمكّن العلماء من اكتشاف مركز الرغبات وحتى التحكم فيها.



ويتم اكتشاف الحقول المغناطيسية الناشئة في دماغ الإنسان بواسطة جهاز يسمى بالجهاز المغناطيسي لتصوير الدماغ بالأشعة.



وتعد شدة الحقل المغناطيسي الحيوي الذي يرسله الدماغ أضعف بمقدار ملايين المرات من قوة الحقل المغناطيسي للأرض. لذلك لا يمكن تسجيله إلا باستخدام أجهزة قياس خاصة تستخدم فيها موصلات الكهرباء الحساسة.



ونتيجة استخدام التصوير المغناطيسي للدماغ، يتلقى العلماء معطيات عن العمليات الجارية فيه. وبعد معالجة تلك البيانات يحاول العلماء تحديد مناطق في قشرة الدماغ تتحمل المسئولية عن إرسال إشارات مغناطيسية ضعيفة جدا، بما فيها تلك المعلومات التي ترسلها مراكز الرغبات.

