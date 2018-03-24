جامعة سوهاج تشارك العالم في «ساعة الأرض» (صور)

شاركت جامعة سوهاج، مساء اليوم السبت، بالاحتفال بساعة الأرض، والذي يأتي تزامنًا مع الاحتفال العالمي يوم 24 من شهر مارس من كل عام.



وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الاحتفال بتلك الساعة يأتي إيمانًا من الجامعة بهذا الشكل الرمزي من أشكال ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، ولفت انتباه طلبة وطالبات الجامعة بضرورة ترشيد جميع أنواع الطاقة، مما يؤدي إلى الحفاظ عليها، ويقلل من آثار التلوث الضوئي.



يشار إلى أنه شارك بالاحتفال 500 طالبة شكلوا كلمات «ساعة الأرض ـ مصر ـ جامعة سوهاج»، وذلك عن طريق الشموع عند اطفاء النور لمدة ساعة.