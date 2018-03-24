حبس «مستريحة الأجهزة الكهربائية» في الأميرية

قررت نيابة الأميرية الجزئية، حبس "مستريحة" جديدة، متهمة بالاستيلاء على 3 ملايين و755 ألف جنيه، بزعم استثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت بلاغات تعددت أمام الرائد محمد جهاد، رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، ضد "فاتن. ع" 43 سنة- ربة منزل، تتهمها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بدعوى تشغيلها في تجارة الأجهزة الكهربائية، مقابل ربح شهري 10%، وعدم التزامها بتسديد الأرباح، وتهربها من إعادة أصل المبالغ المودعة طرفها للمجني عليهم.



وبإجراء التحريات؛ تبين صحة الواقعة، وأن إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها، بلغت 3 ملايين و755 ألف جنيه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو في حقها؛ تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها، حيث اعترفت بتحصلها منهم على المبالغ المالية المشار إليها، إلا أنها عجزت عن تحقيق أرباح أو رد أصل المبالغ.



وباستدعاء المجني عليهم؛ تعرفوا على المتهمة، واتهموها بالنصب.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.