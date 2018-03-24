مواجهة قانونية بين عاطل سرق سيارة طبيبة بمصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، مواجهة قانونية، بين "عاطل" و"طبيبة"؛ على خلفية اتهام الأول، بسرقة سيارة الثانية، وطلبه مبلغًا ماليًّا؛ لإعادتها لها مرة أخرى.



واتهمت الطبيبة، العاطل، بالسرقة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



بدأت الواقعة، بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من «هند. إ» 32 سنة- طبيبة، يفيد بأنها حال وصولها إلى محل عملها بمستشفى دائرة القسم؛ سلمت مفتاح السيارة خاصتها للمدعو «قرني. ر» 62 سنة، سايس بذات المنطقة، وأثناء ذلك استعان الأخير بأحد الأشخاص «مجهول» لديه؛ لركن السيارة، إلا أنه غافله واستولى عليها وفر هاربًا.



وفي وقت لاحق، ورد إلى الطبيبة اتصال من هاتف «محدد» ساومها خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل 40 ألف جنيه.



وبجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن مستخدم الهاتف يدعى «فتحي. ع» 48 سنة، عاطل، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية؛ تم ضبطه، وبحوزته السيارة المستولي عليها والهاتف المحمول المستخدم في المساومة.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة لمباشرة التحقيق، حيث أجرت المواجهة بين الجاني والمجني عليها، ثم أصدرت قرارها المتقدم.