السبت 24/مارس/2018 - 10:40 م
«مكسيم» تحتفل بإطلاق مشروعها العملاق «The Canyon» (صور)
تصوير: هادى كرم
dostor.org/2101364
انطلقت فعاليات حفل افتتاح كبرى مشروعات شركة «مكسيم» العقارية في مدينة المستقبل سيتي، مساء اليوم، بمشاركة عملاء الشركة وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بمجالات السوق العقارية. وقال عمرو محسن، نائب رئيس ...
تسلّم رجال القوات المسلحة، السبت، المقار الانتخابية بمحافظة الدقهلية، تأهبًا لتأمين سير العملية الانتخابية والمقرّر انعقادها في أيام 26 - 27 - 28 من مارس الجاري تحت إشراف قضائي كامل. يشار إلى أن ...