«مكسيم» تحتفل بإطلاق مشروعها العملاق «The Canyon» (صور)

انطلقت فعاليات حفل افتتاح كبرى مشروعات شركة «مكسيم» العقارية في مدينة المستقبل سيتي، مساء اليوم، بمشاركة عملاء الشركة وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بمجالات السوق العقارية. وقال عمرو محسن، نائب رئيس ...