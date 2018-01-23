القاهرة : الثلاثاء 23 يناير 2018
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مصر
الثلاثاء 23/يناير/2018 - 12:10 م

أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية نهاية الأسبوع

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وائل القمحاوى
dostor.org/2031240

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من اليوم ٢٣ يناير وحتى ٢٥ يناير ٢٠١٨، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم قد تصل إلى ٥ مم على السواحل الشمالية الشرقية وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا قد تصل إلى ١٠ مم على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها كلما اتجهنا شرقا لتصل إلى ٧ مم على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى ٣ مم على القاهرة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الخميس قد تصل إلى ٧ مم على السواحل الشمالية الشرقية وتقل كلما اتجهنا غربًا لتصل إلى ٥ مم وتمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية نهاية الأسبوع
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