العراق يقدم تسهيلات لمنظمات حقوق الإنسان بعد دحر «داعش»

صرح وزير العدل العراقى حيدر الزاملى، بأن وزارته ستقدم المزيد من التسهيلات إلى المنظمات المحلية والدولية "الرصينة" والمختصة فى مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد بسط الأمن والانتصار على عصابات داعش الإرهابية.



وأعرب الزاملى خلال استقباله وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن ترحيبه بدور اللجنة الإنسانى البارز في مجال المعونة ومساعدة المهجرين والنازحين من بطش العصابات الإرهابية.



وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء، أبدى الزاملى استعداد الوزارة للتعاون مع وفد اللجنة الدولية فى مجال حقوق الإنسان، خاصة موضوع الاختفاء القسرى ومصير المفقودين، باعتباره من الملفات المهمة لإعادة السلم والمصالحة المجتمعية، ومن أساسيات ومعايير حقوق الإنسان الدولية.



من جانبه، أبدى رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تفهمه للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة فى مجال إدارة السجون بجميع تفاصيلها، كونها تدخل ضمن السياقات الأمنية لعمل الوزارة.



فى سياق آخر، كشف وزير الهجرة والمهجرين العراقى جاسم محمد الجاف، اليوم الثلاثاء، عن عودة قرابة نصف مليون نازح إلى مناطقهم المحررة في محافظة نينوى.



وقال الجاف في بيان إن ملف إعادة النازحين إلى مدنهم الأصلية يحتاج إلى وقت طويل وتنسيق عال مع كل الجهات المعنية، فضلًا عن أهمية تأمين إعادة الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى تلك المدن، مشيًرا إلى وجود بعض المشاكل المجتمعية والأمنية فى تلك المناطق، تؤخر عودة النازحين إلى بعض المناطق.



وأضاف الوزير العراقى أن أوضاع النازحين في محافظة نينوى استثنائية، خاصة بسبب التنوع الإثنى والمذهبى والقبلى والذى يحتاج بدوره إلى جهد استثنائى أكبر لعملية إعادة النازحين إليها.