انطلاق برنامج «bank note» على نغم Fm نهاية يناير

ينطلق برنامج «bank note» أول برنامج اقتصادي إذاعي على راديو نغم FM نهاية الشهر الجاري،

البرنامج تقديم نيرة شريف، سناء عبدالوهاب، وأحمد يعقوب.



تدور فكرة البرنامج حول الاهتمام والتركيز على القضايا الاقتصادية التي تهم المواطن المصري مثل الاستثمار والادخار وغيرها من الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي يذاع البرنامج الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الرابعة مساء وحتى الخامسة مساء.



ويعد البرنامج من إنتاج شركة POD والتي أنتجت في وقت سابق برنامج «يالا أون لاين» على نغم FM من تقديم خلود نادر ومجموعة من الصحفيين المختصين بمجالات تكنولوجيا المعلومات.