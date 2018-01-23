دخول الأطفال وأسر الشهداء معرض الكتاب مجانًا

أعلن الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، دخول أسر الشهداء مجانًا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر انطلاق فعالياته فى 27 يناير ويستمر حتى 10 فبراير المقبل، في أرض المعارض بمدينة نصر.



ويحمل المعرض شعار «القوى الناعمة.. كيف؟»، وتحل عليه الجزائر ضيف شرف، وعبدالرحمن الشرقاوى شخصية المعرض.



وأكد «الحاج علي» أن الأطفال أيضًا حتى سن 12 سنة، يتم دخولهم بالمجان، مشيرًا إلى أنه لأول مرة هذا العام يضم المعرض مخيمًا خاصًا بكتب الأطفال، يقام على مساحة 2000 متر، إلى جانب أنشطة خاصة بالطفل، تشتمل على ندوات وورش فنية ورسم وحكى وتعليم اللغة الهيروغليفية وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الشباب والمدارس بالأنشطة المختلفة.