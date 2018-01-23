رواندا تنفي توقيع اتفاقية سرية مع إسرائيل لاستقبال لاجئين أفارقة

نفت حكومة رواندا ادعاءات إسرائيل حول توقيع اتفاقية سرية لاستقبال طالبي اللجوء من السودان وإريتريا، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو.



وأكدت موشيكيوابو- في بيانها الذي نشره الموقع الالكتروني لصحيفة (نيو تايمز) الرواندية اليوم الثلاثاء- أنه لا صحة لهذه الادعاءات. مشددة على أن الحكومة الرواندية لم توقع أبدا على أى اتفاقية سرية مع إسرائيل بشأن إعادة توطين اللاجئين الأفارقة.



ووفقا للبيان، فإن الحكومة الرواندية تبدي استعدادها للمساعدة بأى طريقة ممكنة من خلال استقبال أي شخص يصل طواعية إلى حدودها ويحتاج لمأوى.