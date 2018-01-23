وزير الرى: خطة قومية للموارد المائية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم وضع خطة قومية للموارد المائية من خلال عدة محاور استراتيجية، وهى "التنقية" للحفاظ علي نوعية المياه، ومنها المشروعات العملاقة الجاري دراستها لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها مرة أخرى في سد العجز المائي، و"الترشيد" من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات، و"استنباط" محاصيل أقل استهلاكا المياه وأكثر تحملا للملوحة وارتفاع درجات الحرارة.



وأكد خلال كلمته فى افتتاح الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط، أن التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة من أهم المؤثرات على الموارد المائية والشواطئ بمصر، مطالبا التفكير فى إنشاء ممر للتنمية يحول نهر النيل الى ممر ملاحي يخلق منفذ للدول الحبيسة على البحر المتوسط ويقلل من تأثير التغيرات المناخية.