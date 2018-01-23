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الثلاثاء 23/يناير/2018 - 12:01 م

«بوليفارا» ترفع دعوى نقض على حكم بيع قطعتى أرض

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أكرم عمران
dostor.org/2031216

قالت شركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج "يونيراب" إنها رفعت دعوى نقض على الحكم فى الدعوى القضائية المرفوعة لدى المحكمة الاقتصادية، من قبل حسام عبدالغنى خالد، وخديجة محمد عيد، وحسام نجيب، تطرقت لموضوع بيع قطعتى أرض مساحة 23 ألف متر مربع و17 ألف متر مربع على النحو المبين بأسباب الحكم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وأشارت الشركة، فى إفصاحها للبورصة، إلى أن مسودة الحكم من تطبيق النظام الأساسي، وفقا للمادة 21 فى تمثيل المال العام، لعدد عضوية مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه سيرتفع البطلان بتصحيح العيب، كأن تعقد جمعية عمومية جديدة مشكلة تشكيلا صحيحا، ويمتنع الحكم بالبطلان إذا لم يكن لعيب الشكل أثر على القرار، حيث إن مسودة الحكم أيضا تؤكد أن الجهة الإدارية المختصة تنوب عن المساهمين ذوى المصلحة فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية بنص المادة 76.

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