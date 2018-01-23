تأجيل 11 دعوى لـ«وقف قرار» إحالة اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان

أجَّلَت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر 11 دعوى، مقامة من «عصام الإسلامبولى، وطارق نجيدة، وخالد على، ومالك عدلى، ومعصوم مرزوق، وحامد جبر، ومحمد منيب، وناصر أمين، وأسعد هيكل، وحميدو جميل البرنس، ويحيى كامل، ومحمد عادل سليمان، ومحمد قدرى فريد، وعلي أيوب» المحامين، المُطالبة بوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان للتصويت عليها، إلى جلسة 22 مايو المقبل؛ للاطلاع والرد.



واختصمت الدعاوى- التى حملت أرقام 20245 لسنة 71، 2023420235 20247، كلا من «رئيسي مجلسي الوزراء والنواب بصفتيهما».